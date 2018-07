Si è complicata, a causa della formula, la trattativa tra la Juventus e la Fiorentina per Marko Pjaca. E tra i candidati per l'attacco, adesso, in casa viola, torna di moda la suggestione El Shaarawy? Quest’ultimo è preferito a Defrel, considerato una seconda punta e non un attaccante esterno. Proprio quello che sta cercando la Fiorentina. Sempre vive poi anche le piste di Berardi e De Paul. Lo riporta Il Corriere dello Sport.