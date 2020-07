Come riporta La Nazione, la Fiorentina insiste per Marcus Thuram. I viola stanno lavorando a fari spenti sul talento del Borussia Monchengladbach che si è messo in luce quest’anno con 14 gol in Bundesliga, e nonostante un infortunio nel finale di stagione non è mai uscito dai radar viola. Il contratto blindato fino al 2023 non mette al sicuro i tedeschi perché le pretendenti, tra cui proprio la Fiorentina, sono diverse.