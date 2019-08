Dopo aver piazzato i colpi Lirola e Boateng, Daniele Pradè sta concentrando i suoi sforzi sul centrocampo. Arriverà un regista e una mezz’ala, forse anche un terzo elemento di prima fascia per completare un reparto che vede al momento i soli Benassi, Zurkowski e Castrovilli. Gli altri del reparto – scrive La Gazzetta dello Sport – sono infatti tutti con le valigie in mano.

Per il ruolo di regista il ds viola ha in testa Valentin Rongier, classe ’94 del Nantes: qualora non sbarcherà in Inghilterra, la Fiorentina sogna di chiudere a 14-15 milioni.