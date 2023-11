Il Corriere Fiorentino in edicola stamani fa il punto anche sul rinnovo di Giacomo Bonaventura, punto fermo sia della Fiorentina che della Nazionale. Il suo contratto scade a fine stagione ma è presente una clausola che può attivarsi in automatico che porterebbe la scadenza al 2025. Non c'è, al momento, il rischio di perderlo a zero. Tuttavia, "Jack vorrebbe ricevere un segnale forte. Traduzione: un prolungamento a prescindere (senza aspettare che scatti il rinnovo automatico al raggiungimento degli obiettivi fissati dal contratto)"