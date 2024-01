Fiorentina, si lavora col Napoli per la cessione di Barak. Formula e possibili cifre

Ci sarà modo di parlare fra Napoli e Fiorentina anche a proposito del possibile passaggio in azzurro di Antonin Barak durante la permanenza in Arabia. Secondo quanto scrive stamani la Nazione, sono attesi sviluppi a breve in questo senso e le due società stanno trattando per un prestito con diritto di riscatto e se il club partenopeo dovesse arrivare a 10 milioni l'operazione potrebbe davvero andare in porto.