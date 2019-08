La Fiorentina è ancora a caccia dell’uomo di esperienza, che possa guidare il centrocampo e prendere per mano i giovani giocatori attualmente in rosa. Dopo aver perso sia De Rossi che Nainggolan, volati verso altri lidi per scelte di cuore, i viola sono tornati a capo fitto su Milan Badelj, centrocampista croato lasciato partire anno scorso a scadenza di contratto, ma che con la Lazio non ha trovato la fortuna sperata. Nonostante sarebbe per i viola una mossa economicamente folle, visto che dovrebbero spendere una cifra abbastanza elevata per un giocatore che solo 12 mesi fa è stato regalato ai biancocelesti, ma per Pradè potrebbe essere la giusta pedina.



TRATTATIVA- L’accelerata per la trattativa è avvenuta ieri, visto che Pradè vuole regalare a Montella un centrocampista entro il 10 di agosto. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, i viola e i biancocelesti hanno trovato l’accordo per un trasferimento in prestito con obbligo di riscatto, per una cifra vicina ai 10 milioni di euro. I viola sarebbero disposti a dare al giocatore un lauto ingaggio, quello che cercava la scorsa stagione, vicino ai 2 milioni di euro. La trattativa potrebbe cambiare, anche perché i viola vorrebbero provare ad inserire nella trattativa Giovanni Simeone, che non rientra nei piani tattici di Montella.



ALTERNATIVE- I viola continuano però a monitorare anche altre piste, soprattutto cercando giovani giocatori da far crescere. Il primo nome sulla lista di Pradè è Sander Berge, giovane norvegese classe ’98, che gioca nel Genk. La squadra lo valuta circa 18 milioni, e la squadra viola ci sta seriamente pensando, così come sta riflettendo sul profilo di Valentin Rongier, regista del Nantes. Il francese è un profilo più esperto, ma di 4 anni più grande del concorrente, e i viola lo stanno monitorando da tempo. Rimane viva la pista che porta a Diego Demme, mediano del Lipsia, che non potrebbe però ricoprire il ruolo di regista, ancora vacante alla Fiorentina.