Secondo il Corriere Fiorentino il ritorno di José Mourinho in Italia innesca un effetto domino: per i viola ad esempio potrebbe riaprirsi la pista Maruzio Sarri. Quest'ultima era saltata più per ragioni tecniche che non economiche, in quanto la società di viale Fanti non aveva garantito al tecnico il cambio radicale della rosa secondo l'ex Juve e Napoli necessario. Stesso discorso per Gattuso e De Zerbi: richieste precise, davanti alle quali la società ha tirato con forza il freno a mano. Una squadra che in parte era stata pensata per Ivan Juric, ora tornato di moda. Di certo Commisso deve muoversi in fretta, alzando il telefono e chiamando in prima persona Sarri: chissà, magari il "botto" arrivato da un’altra proprietà americana, farà venire al presidente viola la voglia di rispondere a tono.