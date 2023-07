La Fiorentina continua a seguire da vicino Nico Dominguez del Bologna per il centrocampo. Secondo il Corriere Fiorentino in edicola stamani, si tratta di una pista che può dare l'assist ai viola per un altro profilo seguito in passato. Si tratta di Marcos Senesi, difensore in forza al Bournemouth e che con Dominguez condivide l'agenzia di procura. Secondo il quotidiano l'ipotesi che porta a Senesi potrebbe farsi concreta.