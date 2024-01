Fiorentina, si scalda la pista Reyna. Il Marsiglia si defila, c'è speranza per la chiusura

La Fiorentina continua a lavorare alacremente in queste ultimissime ore di calciomercato invernale per regalare a Vincenzo Italiano un esterno sul mercato. E in questo senso arrivano importantissimi aggiornamenti per quanto riguarda la situazione di Giovanni Reyna, attaccante del Borussia Dortmund che i viola stanno valutando proprio in questi minuti. Secondo i colleghi di Sky, dopo i sondaggi la Fiorentina potrebbe rapidamente passare all'azione sperando di portare a casa lo statunitense. Secondo l'emittente il Marsiglia si è sostanzialmente defilato e non è più interessato al ragazzo che potrebbe dunque avere la strada spianata per Firenze.



LA FORMULA - Fra gli ambienti viola c'è speranza di chiudere questo colpo con una formula che sarebbe quella del prestito. La cittadinanza del ragazzo, la medesima della proprietà gigliata potrebbe rappresentare un motivo in più per vedere accelerare la trattativa. Reyna nel corso di questa stagione 14 presenze senza mai andare in rete. Il viola potrebbe rilanciarlo?