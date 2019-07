La Fiorentina segue Diego Demme del Lipsia per il centrocampo, vista l'imminente uscita di Jordan Veretout. Il giocatore, regista con ottime capacità fisiche, potrebbe partire per una cifra vicina a 15 milioni, e piace molto a Pradè. Lo scrive Repubblica che spiega come la società viola sia molto attenta all’evoluzione del futuro di questo giocatore.