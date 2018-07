La Fiorentina torna a bussare alla porta del Chelsea per accelerare l'arrivo in Italia di Mario Pasalic. Il centrocampista croato ha detto sì ai viola da giorni e aspetta solo la telefonata che possa sbloccare il suo ritorno in Serie A. L'obiettivo di Corvino è quello di permettergli di raggiungere i nuovi compagni non più tardi di mercoledì, con Pioli che in ritiro aspetta con ansia i nuovi acquisti promessi dal direttore e dalla proprietà. A riportarlo è Il Corriere dello Sport - Stadio.