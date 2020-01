Come scrive il Corriere Fiorentino, Amrabat preferisce il progetto di Commisso e della Fiorentina a quello di De Laurentiis, con Pradè che sta lavorando per portarlo in viola a giugno. Servono almeno 17-18 milioni per rompere l’accordo già esistente tra Setti, presidente del Verona, e il patron del Napoli, ma la Fiorentina ci sta provando. Il d.s. viola, inoltre, non vuole abbandonare nemmeno la pista che porta Kumbulla, altro giocatore dei gialloblu che piace molto alla Fiorentina.