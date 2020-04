L'edizione odierna de La Nazione parla del futuro mercato della Fiorentina e dice che sono due le situazioni da tenere sott'occhio. La prima vede i viola al tavolo ancora con il Verona per Marash Kumbulla, difensore classe 2000 grande sorpresa della Serie A, la seconda riguarda Ruslan Malinovskyi, centrocampista dell'Atalanta. L'ucraino, pagato 14 milioni dai nerazzurri, ha un costo attorno ai 25 milioni, comunque inferiore a quanto chiesto dall'Udinese per De Paul. Anche per Kumbulla si parla di cifre attorno ai 20 milioni: un esborso economico non da poco.