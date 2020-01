La Fiorentina sta ancora cercando un rinforzo a centrocampo, e viste le difficoltà per arrivare ad Alfred Duncan, si sta guardando intorno per trovare un sostituto del centrocampista del Sassuolo. Un nome buono è quello di Seko Fofana, ivoriano dell'Udinese, che Pradè conosce bene, e come riporta La Nazione, sarebbe stato indicato da Iachini. Il d.s. viola è pronto a riallacciare i contatti con il suo ex club.