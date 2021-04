Dopo la drammatica sconfitta della Fiorentina contro il Sassuolo, la società viola ha preso una decisione forte. Rocco Commisso, infatti, che sperava in una vittoria, ha deciso di provare ad invertire la rotta in vista del finale di campionato, che si prevede molto difficile.



SILENZIO STAMPA E RITIRO - Non ci saranno parole dei tesserati della Fiorentina dal Mapei Stadium, con la società che si chiude nel silenzio stampa, e la squadra che andrà in ritiro da domani, almeno fino alla sfida contro il Verona di martedì.