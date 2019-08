Giovanni Simeone lascerà la Fiorentina, è conteso da Cagliari e Sampdoria. I rossoblù lo vorrebbero per compensare il mancato arrivo di Defrel (per il quale sarà effettuato un nuovo tentativo prima di Ferragosto) dalla Roma.



Il Cholito però non sembra convinto della destinazione. In ballo c’è anche la Sampdoria: al Genoa è da poco andato Saponara, se l’affare dovesse concretizzarsi nel prossimo derby della Lanterna ci sarebbero entrambi con un passato nella squadra avversaria. Lo scrive Il Corriere dello Sport