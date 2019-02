Giovanni Simeone scalpita per una maglia da titolare, specialmente adesso che Kevin Mirallas è ai box. Come riportato da Il Corriere dello Sport, l'attaccante argentino nei giorni scorsi è stato vicino al padre che, a Milano, ha visto nascere la figlia, quinto pargolo del Cholo. In caso di rete contro la SPAL, la dedica è pronta. L'unica insidia è rappresentata dalla possibile conferma di Gerson nel tridente offensivo.