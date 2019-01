Il giocatore della Fiorentina Giovanni Simeone ha rilasciato un'intervista a Il Corriere dello Sport: « Devo essere più freddo, sto cercando di migliorare e solo il lavoro mi può aiutare. Muriel? Ci ha fatto capire la gran voglia di fare bene che ha, è uno stimolo per tutti. Europa? Scommetto su questa Fiorentina. Esultanza contro l'Empoli? Devo diventare più cinico e controllare meglio le emozioni. Quel dito sulla bocca dopo il gol contro l’Empoli non aveva senso, eppure l’ho fatto. Non ce l’avevo con i tifosi, ma con me. Sogni? Intanto sogno un titolo con la Fiorentina, poi magari anche con l’ Argentina. Chiesa? Non è vero che non andiamo d’accordo,anzi, ci troviamo bene ».