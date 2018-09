L'attaccante della Fiorentina, Giovanni Simeone ha dichiarato in un'intervista a Fox Sport: "Come argentino piacerebbe a tutti noi che mio padre guidasse la nazionale. E' un allenatore che ci mette sempre il cuore, sa motivare e spronare i giocatori perché lottino sempre. Basta vedere l'Atletico Madrid. Come figlio lo vedrei bene e sento e so che in futuro accadrà. E' uno dei migliori tecnici del mondo e come giocatore mi piacerebbe che un giorno mi allenasse. Eventuali difficoltà? Semplice: se segni ti mette in campo, altrimenti no. Magari potrebbe essere complicato per il giocatore".