Il Corriere dello Sport analizza la crisi realizzativa di Giovanni Simeone - a secco da quasi cinquecento minuti - attraverso due fattori: 1) La passata stagione il 'Cholito' in questo periodo era fermo a due reti come quest’anno, e ha trovato il suo terzo centro stagionale alla decima giornata proprio contro il Torino; 2) La passata stagione ha digiunato per ben otto gare di serie A. Dal 5/01 quando aveva segnato all’Inter al Franchi fino al 31/03 quando è tornato al gol con il Crotone sempre in casa. In sostanza, se preoccuparsi è lecito, forse ricordare come andavano le cose dodici mesi fa può aiutare ad interpretare il digiugno di Simeone in maniera meno drammatica.