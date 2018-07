Giovanni Simeone, attaccante della Fiorentina, ha parlato dal ritiro di Moena degli obiettivi fissati per la prossima stagione.



Queste le sue dichiarazioni: "I carichi di lavoro stanno andando bene. I giorni passano in maniera tranquilla. Speriamo di fare l'Europa League e ci stiamo preparando anche per quella. Sarebbe molto importante disputarla perché siamo una squadra molto giovane e potremmo acquistare tanta esperienza crescendo sempre di più. Mi piace lavorare di più anche dal punto di vista mentale. Ringrazio tutti i tifosi, che anche nei momenti più bui mi sono stati vicini. Spero di fare più di 14 gol e migliorarmi rispetto all'anno scorso".