Emiliano Fossi, sindaco di Campi Bisenzio, ha incontrato oggi Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, per parlare del nuovo stadio dei viola:



"Era un incontro importante da fare, ci son state novità rilevanti. La Fiorentina ha opzionato i terreni di cui si parla da tempo, ci siamo visti per coordinarci. Stiamo impostando il lavoro da fare fra Comune e Fiorentina su quell’area (viale Salvador Allende, ndr). Sono realista, ho grandi ideali, ma sono concreto. Vado con cautela, sono soddisfatto dell’incontro, ma si fa un passo per volta. Il vantaggio di Campi Bisenzio è che l’area in questione non ha vincoli, perchè è libera da altri edifici. Credo che i tempi che la Fiorentina si è data possano essere rispettati, quindi completare l’opera per il 2024".