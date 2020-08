Dario Nardella, sindaco di Firenze, ha parlato della situazione legata allo stadio Franchi e alla possibile ristrutturazione dell'impianto della Fiorentina:



"E’ stata approvata stamattina una delibera di indirizzo per riqualificare la zona di Campo di Marte ed agevolare il restyling del Franchi. Noi stiamo facendo tutto il possibile per creare le condizioni del restyling del Franchi. Faremo un grandissimo parcheggio in zona campo di Marte riqualificando la zona. La zona verde non sarà toccata. Amplieremo inoltre i volumi commerciali inserendo una linea della tramvia. Sono interventi che faremo in ogni caso indipendentemente dalle scelte della Fiorentina. Per quanto riguarda i vincoli del Franchi attendiamo le decisioni politiche riguardo all’emendamento. La strada è una sola, non abbandonare campo di Marte".