è un nuovo giocatore della Fiorentina e ha già rilasciato le sue prime parole al sito ufficiale del club viola: "Questa operazione nasce da un'opportunità di mercato. Mi si è presentata questa occasione, ci ho riflettuto un po' e ho pensato che fosse una buona possibilità.. Quello che cerca un giocatore alla mia età. Senza voler male a nessuno, si è sviluppata questa cosa e siamo tutti contenti così".: "Può sembrare difficile da fuori, ma le cose non dipendono da una sola persona. Di Napoli mi mancheranno i miei compagni con i quali avevano legato tantissimo. PeròHo sempre avuto la fortuna di far parte di gruppi importanti e spero di farlo anche qui a Firenze".: "I miei obiettivi sono quelli di godermi questo ambiente, giorno per giorno. Di riallenarmi in un'altra maniera e in un altro contesto., per dargli un consiglio. Mi metto a disposizione di tutti con molto entusiasmo. Questa squadra può fare bene e farà tante cose importanti".: ". L'importanza di un giocatore sia a prescindere se gioca o meno.. Sono contento di poter lavorare con lui e di poter imparare. Spero di creare un buon ambiente di lavoro".: "Sapete che io cambio il numero ogni volta che cambio maglia. Chiedo sempre ai miei fratelli un consiglio e. Quest'anno è un omaggio a loro".