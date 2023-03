Fiorentina-Sivasspor (calcio d'inizio alle ore 21) è una gara valevole per l'andata degli ottavi di finale in Conference League. I viola inseguono il record storico di 8 vittorie di fila in Europa. Nel Sivasspor non c'è il capocannoniere della squadra Yatabaré (11 gol), che un mese fa ha finito la stagione per un infortunio al legamento.



FORMAZIONI UFFICIALI



FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Castrovilli, Amrabat, Bonaventura; Ikoné, Jovic, Gonzalez. (A disp. Sirigu, Milenkovic, Cabral, Ranieri, Venuti, Duncan, Sottil, Mandragora, Bianco, Barak, Brekalo, Kouamé). All. Italiano.



SIVASSPOR (4-3-3): Ali Sasal Vural; Murat Paluli, Appindangoye, Goutas, Ugur Ciftci; Hakan Arslan, Cofie, Charisis; Saiz, Caicedo, Erdogan Yesilyurt. (A disp. Baver Kuckar, Muammer Yildirim, Gradel, Njie, Gokay, Ulvestad, Musa, Ziya Erdal, James, Mehmet Albayrak). All. Calimbay.