Arriva una smentita forte in merito al possibile interessamento della Fiorentina nei confronti del centrocampista del Boca Juniors Cristian Medina. Olè riporta una dichiarazione del direttore tecnico della Fiorentina Nico Burdisso: "Per Medina non c'è nulla. Sono tutte invenzioni, non c’è mai stato nulla”.