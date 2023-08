Ultimi giorni di mercato anche in casa Fiorentina. Nelle ultime ore, spiega La Nazione in edicola stamani, è emerso il nome di Arthur Theate, difensore del Rennes ed ex Bologna, come possibilità per i viola, che lo considerano il sogno di queste ultime ore di mercato. Tuttavia, prima di buttarsi sul belga, i giagliati dovranno perfezionare la cessione di Martinez Quarta.