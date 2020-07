Come evidenziato ne La Gazzetta dello Sport distribuita stamattina nelle edicole italiane, l'attaccante Eder, vecchia conoscenza della Serie A, ha nostalgia della Serie A: l'ex Inter e Samp si allena in ritiro col Jiangsu Suning, in procinto di riprendere il massimo campionato cinese, ma ha la testa altrove. Negli scorsi giorni, si legge, Fiorentina e Bologna hanno fatto un sondaggio