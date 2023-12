I rapporti Strefezza-Lecce sono abbastanza tesi, dato che l'italo-brasiliano non è più una prima scelta per D'Aversa, e una delle squadre che recentemente ha chiesto informazioni su di lui, secondo Sos Fanta, è la Fiorentina. Da capire, ovviamente, se un eventuale arrivo del brasiliano possa essere strettamente condizionato alla partenza di un altro esterno viola, ricordando anche che Nico Gonzalez sarà fuori ancora per oltre un mese.