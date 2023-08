In queste ore la Fiorentina ha messo il turbo per Yerry Mina. Il club viola ha definitivamente sorpassato il Cagliari e ora sta chiudendo gli ultimi dettagli per l’arrivo del difensore colombiano classe ‘94. Nelle prossime ore sono previste le visite mediche, poi arriverà la firma sul contratto e il giocatore si unirà al resto del gruppo.



A CACCIA DEL RISCATTO - Un acquisto a costo zero per andare a coprire lo slot lasciato libero da Igor (andato al Brighton per circa 16 milioni di euro). Yerry Mina arriva da una stagione in Premier League all’Everton col quale ha totalizzato 7 presenze e 2 gol più una partita in Coppa di Lega; gran parte del campionato è stata condizionata da un brutto infortunio alla caviglia che l’ha costretto a saltare tutta la prima parte di stagione.



SCATTO SUL CAGLIARI - L’ex Barcellona aveva il contratto in scadenza e ha scelto di non rinnovare, aveva voglia di cambiare aria per ripartire da zero. Qualche approccio col Cagliari nelle scorse settimane, poi lo scatto decisivo della Fiorentina grazie all’intuizione di Pradè. Yerry Mina è pronto ad arrivare in Italia, Italiano avrà presto il sostituto di Igor.