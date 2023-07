I contatti degli ultimi giorni con un club amico come l’Empoli hanno portato i viola in vantaggio sulla concorrenza di Lazio e Juve. Ora Pradè deve trovare un accordo con l’agente del forte terzino mancino per provare a chiudere un’operazione molto interessante e di prospettiva.. La Vecchia Signora continuerà ae le parti stanno concordando i parametri dell’operazione. Tra lunedì e martedì prossimo può arrivare la definizione di questo affare.