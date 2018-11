Un effetto davvero magnifico quello che ha vestito il ‘Franchi’. Se qualche tempo fa era stato possibile, per pochi fortunati, vedere parte della nuova illuminazione del ‘Franchi’, ieri qualcuno ha potuto avere un gustoso antipasto di quello che accadrà il primo di dicembre, quando arriverà l’attesissima sfida alla Juventus di Cristiano Ronaldo. Lunedì sera la prima vera prova dell’impianto – racconta La Nazione – realizzato da un’A.T.I. nella quale fanno parte tre aziede: Angie (una multinazionale), la Proget Impianti di Sesto Fiorentino e la Brusco di Firenze, con le luci a led.



L’illuminazione esterna – prosegue il quotidiano – è molto versatile e l’effetto è davvero di grande impatto. Lo stadio è adesso percorso di sera da una luce viola che corre lungo le mura esterne che può essere alternata dal tricolore oppure da un mosaico con i quattro colori dei quartieri di Firenze. Una novità per mettere al passo con altri stadi, certo, ma anche per dare un tocco di tradizione. La torre di Maratona si colorerà di viola. Realizzare questo effetto è stato davvero difficile, considerato che i vetri che coprono la torre sono di una materiale opacizzato anche se trasparente e per fare in modo che filtri una colorazione viola sono state sistemati led particolari.



Ci siamo quasi..stasera le prove della Torre di Maratona, finalmente colorata di viola.

Per il primo dicembre la nuova illuminazione del Franchi sarà pronta. Giusto in tempo per la partita dell’anno!@comunefi pic.twitter.com/OuFMIqs0X8 — Andrea Vannucci (@labevannucci) 19 novembre 2018