Fiorentina-Salernitana è stata anche e soprattutto la partita di Riccardo Sottil. L'esterno viola ha disputato quella che probabilmente è la miglior partita da quando indossa la maglia della prima squadra. Tuttavia, non è passato inosservato il gesto dell'ex Cagliari, che si è portato il dito alla bocca a mo' di zittire i critici, dopo il gol. A proposito di questo, il Corriere Fiorentino racconta un interessante retroscena: "Servono reti, assist, dribbling, capacità di creare superiorità numerica. Doti che il numero 7 viola ha sempre fatto intravedere senza però, si torna sempre lì, confermarsi nel tempo. Per riuscirci ora dovrà lasciare da parte atteggiamenti come quello di domenica (anche Italiano gli ha fatto notare che sarebbe stato meglio evitare di mettersi quel dito davanti alla bocca) e continuare a lavorare sodo"