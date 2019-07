Riccardo Sottil, talento di casa Fiorentina, che ha giocato in prestito al Pescara la scorsa stagione, ha parlato direttamente dal ritiro di Moena:



Il Pescara?

"La voce è vera, il mio procuratore si sente tutti i giorni con il presidente Sebastiani perchè vuole che torni da loro.La Serie B è formativo per un giovane come me. La mia idea al momento è quella di restare in viola. E’ un campionato sicuramente importante dove si ha la possibilità di esprimersi."



Chiesa?

"Per noi è un simbolo. Ha una grande cattiveria e voglia di apparire ma nonostante ciò è sempre rimasto umile anche con tutti noi. Io quest’anno potrei giocare nel suo ruolo e sicuramente mi farebbe piacere esser con lui."