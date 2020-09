Riccardo Sottil, giovane attaccante della Fiorentina, è prossimo a trasferirsi al Cagliari. Il giocatore ha parlato al Corriere dello Sport:



"Fiorentina e Cagliari sono allo scambio dei documenti, manca solo l'ufficialità. Appena mi hanno proposto di andare in Sardegna non ci ho pensato un attimo: è una piazza sana dove c'è un bravo presidente come Giulini e Di Francesco, un allenatore che ha sempre valorizzato i giovani. Vado a Cagliari per un anno. Crescerò per l'Under e la Fiorentina".