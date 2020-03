Riccardo Sottil, esterno offensivo della Fiorentina, parla a Sky Sport, tornando sulla sostituzione in Coppa Italia, contro il Cittadella, che lo fece arrabbiare: “Mister Montella mi aveva sostituito e me la sono presa, perché aspettavo da tempo un'occasione da titolare, volevo dare il mio contributo. Stavo giocando bene, ero in palla, e avevo anche fornito un assist. Dopo l'espulsione di Venuti e il cambio mi arrabbiai con l'allenatore e dissi che avrebbe potuto evitare”.