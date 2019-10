Riccardo Sottil è, senza dubbio, una delle risorse più interessanti a disposizione della Fiorentina, che l'ha impegnato più volte in questa stagione, mettendo sulla mappa del calcio italiano un nuovo giovane di grande talento. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il giovane numero 11 viola, che potrebbe allungare il suo contratto fino al 2024 nella prossima sosta per le nazionali, è già da ora una carta molto importante per la squadra viola, che ha trovato un nuovo Joaquin, ancora tutto da sgrezzare a soli 20 anni.