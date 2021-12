Riccardo Sottil, esterno della Fiorentina ieri a segno in Coppa Italia, ha commentato così ai canali ufficiali del club la prestazione dei viola:



"Vogliamo arrivare in fondo alla Coppa Italia. Serviva una vittoria, negli ultimi minuti è stata un po' sofferta, ma alla fine l'abbiamo portata a casa. Il Benevento ha giocatori importanti per la categoria e un buon calcio, sono venuti qua per fare la loro partita, gli facciamo i complimenti. Mia partita? Quando fai prove individuali importanti è perché dietro c'è una squadra che ti aiuta, da solo non fai niente. Quando gioco sono spensierato, provo le giocate e mi diverto. Segnare è importante perché porta autostima, più si gioca e più si prende continuità, questa è la strada giusta. Ora vogliamo chiudere in bellezza con Sassuolo e Verona, l'obiettivo sono 6 punti anche se non sarà facile, ma ce la possiamo fare".