Fiorentina, Sottil va ko: cos'è successo

un' ora fa



Brutte notizie per la Fiorentina. I viola infatti, durante i primi minuti della ripresa del match con il Bruges, valido per le semifinali di Conference League, hanno dovuto fare a meno di Riccardo Sottil. L'esterno aveva aperto le marcature a inizio gara ma si è dovuto arrendere per un problema alla spalla. Italiano ha inserito Kouamé al suo posto. Le condizioni di Sottil saranno da monitorare nelle prossime ore.