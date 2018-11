Stefano Pioli lo ha fatto esordire in Serie A, ma lo spazio che Riccardo Sottil ha trovato in questo inizio di stagione non è in linea con i suoi parametri di crescita. Come riportato da La Nazione, la Fiorentina avrebbe bussato alla porta della Cremonese per informarsi relativamente a un prestito di diciotto mesi. In Lombardia è già presente un altro viola a titolo temporaneo, Gaetano Castrovilli.