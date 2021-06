La lunga attesa per Rino, il suo sì e la retromarcia dopo appena 22 giorni, la trattativa per Vincenzo. L'inizio di questo mercato estivo 2021 ha già regalato, soprattutto per quanto riguarda la scelta dell'. Dopo l'addio a Beppe Iachini, Rocco Commisso e i suoi collaboratori avevano deciso di ripartire da un tecnico giovane, propositivo, che facesse del calcio offensivo la sua priorità. Con Gattuso non è andata bene e ora anche per Italiano sono sorti deiFin dall'inizio dei discorsi cono lo Spezia, i viola hanno fatto capire diche libererebbe l'allenatore. Non per una questione economica (il valore è di un milione di euro netto, circa 1,8 milioni lordi), ma per principio: visti gli ottimi rapporti tra le due proprietà americane, non c'è la volontà di fare un torto ai liguri, portando via Italiano senza che il club dei Platek possa intervenire.e i discorsi sono arrivati a un momento ditotale.Nelle prossime ore la Fiorentina capirà se sarà possibile riaprire la questione o meno. Ma, intanto, ha cominciato a: il tempo stringe per l'inizio della nuova stagione, la scelta dell'allenatore è determinante. Tra i nomi che fanno parte della lista viola ci sono delle piste italiane come Claudioe Fabio, mentre con Paulo- vicino prima della nomina di Gattuso - al momentoUna questione complicata e difficile da districare, con lo stesso Italiano che sta vivendo una situazione ambientale difficile, visto che appena un paio di settimane dopo il rinnovo di contratto vorrebbe provare una nuova avventura.