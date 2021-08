Con la rapida ascesa di Raspadori nel Sassuolo e la presenza in rosa di Caputo, lo spazio per Gregoire Defrel va riducendosi. E così, oggi su La Nazione (Firenze) viene fatto il nome del francese per andare a riempire il vuoto che lascerà Kouamé, destinato all'Anderlecht, e contendere a Kokorin la piazza di secondo attaccante dietro a Vlahovic.