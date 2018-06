Spunta un'altra pretendente per Milan Badelj. Il centrocampista croato, che non rinnoverà il contratto con la Fiorentina, è infatti seguito anche dallo Spartak Mosca di Massimo Carrera. I russi avrebbero anche fatto una prima offerta, ma il classe '89 non sarebbe convinto della destinazione. Su Badelj è forte l'interesse di Napoli, Juventus e Milan.