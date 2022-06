Nonostante quanto si potesse immaginare fino a solo un mese fa, con l’Empoli di Fabrizio Corsi pronta ad esercitare il diritto di riscatto, il futuro di Szymon Zurkowski potrebbe essere lontano dalla Toscana. Rientrato infatti a Firenze il centrocampista, che non rientra nei piani di Vincenzo Italiano, starebbe già trattando con la dirigenza viola per un ulteriore trasferimento. Nonostante l'ottimo campionato fatto in azzurro, la Fiorentina sembra comunque disposta a farlo partire subito.



A parlare di lui è anche l’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio, che racconta dell’interessamento di un’altra squadra di Serie A. Secondo il quotidiano alla Fiorentina sarebbero arrivate richieste da parte del Bologna: la squadra di Sinisa Mihajlovic sarebbe pronta a presentare un’offerta per assicurarsi il cartellino del polacco. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare la zampata decisiva di Sartori, pronto ad accontentare il tecnico serbo.