Al termine dell'allenamento a porte aperte in vista della gara di Coppa Italia contro l'Atalanta, i tremila tifosi della Fiorentina hanno chiamato a raccolta la squadra per cantare in memoria di Davide Astori.

I tifosi della #Fiorentina e la squadra cantano insieme per Davide Astori durante l’allenamento a porte aperte in vista della semifinale d’andata di Coppa Italia. pic.twitter.com/mAKKWe2SoJ — calciomercato.com (@cmdotcom) 27 febbraio 2019

Il video.