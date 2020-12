I giocatori della Fiorentina saranno in vacanza in occasione della sosta invernale, si riprenderà a giocare il 3 gennaio, allo stadio Franchi, contro il Bologna, da dopo domani mercoledì 23 dicembre. In pratica, il rompete le righe scatterà dopo il rientro da Torino, al termine della gara contro la Juventus. Il ritrovo è stato fissato al centro sportivo per lunedì 28 per i tamponi di rito. Da martedì 29 a scandire gli ultimi giorni di questo 2020 sarà di nuovo il campo. A riportarlo è La Nazione.