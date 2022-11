Come riportato dalla redazione sportiva di Lady Radio la Fiorentina non tornerà nel luglio prossimo a Moena per il ritiro estivo. Secondo quanto appreso lunedì scorso il club viola ha fatto sapere a Comune, APT e Trentino Marketing la decisione di non proseguire il rapporto con la nota località della Val di Fassa, terminato formalmente l'estate scorsa. In totale sono stati 10 gli anni in cui la Fata delle Dolomiti ha ospitato la Fiorentina.