Si avvicina il quarto colpo estivo della Fiorentina: stiamo parlando di DoDò dello Shakhtar Donetsk che nei prossimi giorni diventerà ufficialmente un giocatore viola. Ad analizzare la situazione del brasiliano ci ha pensato l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: il terzino è sbarcato nella giornata di ieri a Milano ed è pronto a mettere la firma sul contratto che lo legherà alla società gigliata almeno, in attesa di conferme da parte del club, per 4 stagioni.



LE CIFRE DELL’AFFARE – Sembra esser stato raggiunto anche l’accordo tra i due club. Per quanto riguarda il giocatore infatti non c’è stato mai alcun dubbio: Dodò ha sposato il progetto della Fiorentina sin dai primi incontri, tanto che già da qualche settimana è alla ricerca di un’abitazione in città. L’ostacolo è sempre stato il club ucraino e le sue richieste: lo Shakthar ha valutato il giocatore attorno ai 20 milioni e difficilmente ne abbasserà il prezzo. Al momento l’offerta proposta dai viola si aggira attorno a 16 milioni più 3/4 milioni di bonus, offerta molto vicina alle richieste degli ucraini. Nei prossimi giorni il giocatore è atteso nel ritiro di Moena