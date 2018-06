Incontro terminato tra Fiorentina ed entourage di Soucek, le parti hanno lasciato l'albergo nel centro di Milano dove è andato in scena il meeting.. Mentre proseguono i sondaggi per coprire la partenza di Sportiello, i dirigenti viola sono chiamati all’incontro decisivo, nel primo pomeriggio, per, centrocampista dellogià seguito nella finestra invernale., in attesa delle cessioni di Cristoforo e Sanchez, il ceco sembra essere il profilo che ha convinto: per esborso, qualità e riuscita della trattativa.– Tutto in una giornata., capitanato da Pavel Paska – che, l’estate scorsa, ha portato Martin Graiciar in maglia gigliata – per provare a chiudere l’accordo. Spinge per portarlo a Firenze, sarebbe il primo salto dalla Repubblica Ceca.. Visto l’interesse nei mesi precedenti, lo Slavia Praga ha provato a blindare il calciatore con un rinnovo di contratto, senza riuscirci. Così, adesso c’è stata un’apertura.. Margini alla portata della società toscana, dotata non di un ampio budget che Corvino sta provando a far crescere grazie alla cessione degli esuberi. Soucek, nel rapporto qualità/prezzo, sarebbe perfetto.– Nazionale ceco,, avendo ricoperto nell’ultima stagione principalmente il ruolo di incontrista. Dopo il prestito allo Slovan Liberec nella seconda parte della stagione 2016/2017, dove è esploso definitivamente, è rientrato alla base, allo Slavia Praga,del quale è diventato un perno, titolare in patria e in Europa.. E parte anche il mercato della Fiorentina.