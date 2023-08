Si riaccendono di nuovo le sirene della Premier per Sofyan Amrabat, anche se stavolta non pare essere il Manchester United la possibile destinazione del centrocampista marocchino. La notizia arriva dall'Olanda, la seconda patria dell'ex Verona, e in particolare dai colleghi di AD. Il Liverpool avrebbe infatti rimesso nel mirino, dopo le tante ed insistenti voci dello scorso inverno ma non solo, il mediano Viola. I Reds sono alla ricerca di un mediano dopo le partenze di Fabinho ed Henderson e, visti sfumati gli obiettivi Moses Caicedo e Romeo Lavia, hanno individuato in Amrabat il rinforzo giusto per la propria mediana.



SOLDI IN MANO - Un interesse mai sopito che rispunta nei giorni in cui il Manchester United ha paurosamente frenato nella trattativa che avrebbe dovuto portare il ragazzo oltremanica. Di fatto, l'offerta da 25/30 milioni richiesta dalla Fiorentina non è mai arrivata e Amrabat continua a vivere queste frenetiche giornate di mercato con la consapevolezza di chi sa di doversene andare senza avere ancora ben chiaro dove. La Fiorentina, dal canto suo, non ha preferenze su quale che sia l'acquirente, purché l'offerta sia congrua ma soprattutto certa, evitando formule fantasiose come prestiti con diritto di riscatto. Insomma, Amrabat parte solo se arriva sul tavolo l'offerta chiesta dalla Fiorentina, forte della scadenza al 2025 del contratto del centrocampista. Il ragazzo, non è un mistero, gradirebbe non poco giocare in Premier. La situazione potrebbe scaldarsi parecchio nel giro delle prossime ore.